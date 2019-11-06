إيران وحزب الله يستخدمون عصابات المخدرات المكسيكية للتسلل إلى الولايات المتحدة

أقدمت إيران وحزب الله الإرهابي على تمويل عصابات المخدرات المكسيكية وتهريب عناصر إلى أمريكا وتجنيدهم (مقابل أجر) كخلايا إرهابية نائمة.

وفقا لموقع “clarion project”، فإن المجندين أساسا هم مهاجرون إلى المكسيك من الشرق الأوسط، معظمهم من لبنان حيث يوجد حزب الله، وهذه العملية جزء من حرب إيران على أمريكا.

في حين من المعروف أن إيران وحزب الله ينشطان في تجارة المخدرات جنوبًا في أمريكا اللاتينية، لا يعلم الكثيرون أن إيران، من خلال وكيلها حزب الله، تمول عمليات غسل الأموال وتهريب البشر عبر عصابات المخدرات المكسيكية على الحدود الأمريكية.

تستند العملية إلى حقيقة معروفة مفادها أن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يسهل اختراقها، مع وصول عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء من المكسيك ودول أمريكا اللاتينية الأخرى إلى المكسيك من كل شهر.

في جنوب تشياباس في المكسيك، هناك مجتمعات من السوريين واللبنانيين الذين هاجروا إلى المكسيك قبل عقود، وكذلك المكسيكيون، ويتم تمويل هذه المجتمعات في الشتات وجميعها تحتوي على خلايا نائمة. بمساعدة من عصابات المخدرات المكسيكية ، يقومون بتمويل المتطرفين ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

أصبحت كندا أيضًا هدفًا بعد أن رفع رئيس الوزراء جوستين ترودو متطلبات التأشيرة للمواطنين المكسيكيين.

أيمن جمعة ، مواطن لبناني مرتبط بعصابات المخدرات المكسيكية ويشارك في تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية والمكسيك، هو عضو في حزب الله. إنه مرتبط أيضًا بتنظيم القاعدة.

قام جمعة بتهريب أطنان من المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة. تُستخدم الأموال التي يتم جمعها جزئيًا لتمويل الإرهاب، خاصة لإعداد الهجمات الإرهابية إضافة إلى أنشطة حزب الله في أمريكا.

تمكن حزب الله أيضًا من تهريب 200 مهاجر لبناني غير شرعي عبر المكسيك إلى أمريكا. كلهم جزء من شبكة من مؤيدي إيران وحزب الله.