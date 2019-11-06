توالت الإدانات العربية الدولية لجريمة الطعن التي تعرض لها ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.

وهاجم رجل، لم تعرف السلطات دوافعه، مجموعة من السياح والأردنيين بواسطة سكين في المدينة الأثرية الواقعة على بعد 51 كيلومترا إلى الشمال من عمان.

وأدانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين وقطر الاعتداء معربة، عن تضامنها مع الأردن حكومة وشعبا، ودعم أمن واستقرار الأردن.

واستنكرت كل منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي الهجوم معربين عن تضامنهما مع الأردن في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للحفاظ على الأمن العام، وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة، مشددين على مواقفهما التي تدين أعمال العنف والإرهاب والتطرف.