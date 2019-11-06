القبض على مروج مخدرات اختطف فتاة و قيدها بقيد حديدي في الرياض

ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض القبض على مروج للمخدرات و مادة الشبو ، يحتمي بوكر في وسط الرياض ‏‏، ‏و قد اختطف فتاة تبلغ من العمر 16 عاما متغيبة عن ذويها منذ شهرين.

و أكدت التحقيقات الأولية قيامه بتقييدها بقيد حديدي ضبط بحوزته لإجبارها على تناول المواد المخدرة.

‏وأكدت أعمال البحث والتحري عن المروج كونه حذرا في تحركاته وقد يكون مسلحا، لتتحرك الأجهزة الأمنية ‏عبر الفرق الميدانية ‏السرية التي نجحت في تطويق وكره، ‏فيما تولت الحملة الجنائية المشتركة لشرطة منطقة الرياض مداهمة وكره وضبطه.

وحرزت الأجهزة الأمنية أدوات معدة لاستخدام الشبو، وزجاجات من المسكر الخارجي، وكمية من الحبوب المخدرة، كما تم تحريز بندقية صيد بحوزته تجري مطابقتها على جرائم نفذت لكشف مدى علاقة الشخص المضبوط بها، كما حرزت الفرق الأمنية قيدا حديديا داخل وكره.