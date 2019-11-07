مدرب المنتخب المغربي يستدعي حمدالله

علمت “الوئام” من مصادرها أن البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي قد قام بإستدعاء مهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله إلى قائمة المنتخب الرسمية لملاقاة موريتانيا وبوروندي للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا “كاميرون 2021”.

وحسب البرنامج المعلن من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضع البوسني خاليلوزيتش برنامجه الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل ١١ نوفمبر على أن يكون التجمع الإعدادي المغلق للعناصر بمدينة بوزنيقة.

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غادر فجر الخميس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لظرفاً خاص على أن يتوجه بعدها للمغرب للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني.