العثور على جثة الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي في منزله

توفي الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 35 عاما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه توفي بمنزله نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن هيثم المولود في 4 نيسان/أبريل 1984، هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده ، بطل الفيلم أحمد زكي ، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام والمسلسلات.

ومن أفلامه البلياتشو وكف القمر وسكر مر والكنز، كما شارك في مسلسلات الصفعة ودوران شبرا والجماعة وكلبش.