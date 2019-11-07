شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال الطب والرعاية الصحية والتمريض لحملة مؤهلات الدبلوم و البكالوريوس للعمل في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج ، مدينة الأمير سلطان الطبية بالمسميات التالية:

ممرضة قانونية – 3 وظائف

ممرضة مسؤولة – رعاية خاصة وحدة الطفل -وظيفة

رئيسة تمريض – 3 وظائف

فني طب الطوارئ- 2 وظيفتان

مسؤولة تمريض طب الأسرة -1 وظيفة

ممرضة مسؤولة – غرفة العمليات -1 وظيفة

صيدلي – 2 وظيفتان

» للاطلاع الشروط والتقديم من خلال الرابط :

https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results/?page=1