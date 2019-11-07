الشيوخ الأمريكي يسعى لفرض عقوبات على تركيا

طلب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، إبلاغهم إن كانت التقارير عن أن تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا صحيحة والرد بعقوبات صارمة.

وكتب العضوان الجمهوريان ليندسي غراهام ومارشا بلاكبيرن والديمقراطيون كريس فان هولين وريتشارد بلومنتال وجيان شاهين، في خطاب موجه إلى وزير الخارجية مايك بومبيو قائلين “بالنظر إلى المخاطر، فالوقت أمر جوهري”.

وهؤلاء من بين أشد المنتقدين لقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من معظم سوريا، والذي اعتبره كثيرون تخلياً عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية أثناء معركتها مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وفي الرسالة، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج “منطقة آمنة” متفق عليها في شمال شرق سوريا، وبأن قوات تركية أو مدعومة من تركيا تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر.

وقالوا “في عدة مناسبات هدد الرئيس ترامب بتدمير اقتصاد تركيا في حالة انتهاكها لالتزاماتها”.

وأضافوا “تماشياً مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي بعقوبات اقتصادية قاسية”، مشددين على أنهم سيواصلون السعي لإقرار مشروع قانون للعقوبات في الكونغرس.