أبطال أوروبا: ريال مدريد ينتفض.. والكبار يقتربون من ثمن النهائي

اختتمت مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، حيث خلت النتائج من أي مفاجآت، وباتت جميع الأندية المرشحة للتأهل إلى دور 16 قريبة من حجز موقعها الطبيعي ضمن الكبار.

بدأ البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد أن يستعيد عافيته، بعدما انتفض على حساب غلطة سراي التركي، والتهمه بنتيجة قاسية بلغت 6-0، في مباراة شهدت تألق البرازيلي الشاب رودريغو دا سيلفا البالغ من العمر 18 عاماً، بإحرازه “هاتريك” ليرفع الريال رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الأولى، خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي حقق العلامة الكاملة 12 نقطة بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 1-0، وضمن النادي الباريسي تأهله إلى ثمن النهائي.

أما المجموعة الثانية شهدت تأهل بايرن ميونيخ إلى دور 16 بعدما حقق العلامة الكاملة أيضاً في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعد فوز الفريق البافاري على أوليمبياكوس اليوناني 2-0، بينما اقترب وصيف النسخة الماضية، توتنهام من مرافقة البايرن، بعد الفوز الكبير الذي حققه “السبيرز” خارج أرضه على سرفينا الصربي 4-0، ليصل رصيد توتنهام إلى 7 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة تعثر مانشستر سيتي بالتعادل خارج أرضه مع أتالانتا الإيطالي 1-1، ولكن “السيتيزن” لم يتأثر بهذا التعادل، واستمر في الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما اشتعلت المنافسة على البطاقة الثانية بين دينامو زغرب وشاختار برصيد 5 نقاط لكل فريق، بعد تعادلهما 3-3 في مباراة مثيرة.

في المقابل تأهل يوفنتوس إلى دور 16 بعد فوزه الصعب على لوكوموتيف موسكو 2-1، ليرفع اليوفي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تعثر أتلتيكو مدريد بالخسارة أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-2، ورغم ذلك “الروخي بلانكوس” يبدو في مأمن من مخاطر الخروج المبكر من دور المجموعات بامتلاكه 7 نقاط في رصيده مقابل 3 نقاط في جعبة كل من لوكوموتيف وباير ليفركوزن.