منصة إلكترونية جديدة لترخيص الأنشطة السياحية

تعقد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالإدارة العامة للتراخيص، ورشة عمل متخصصة لتعريف المستثمرين في القطاع السياحي بالمنصة الإلكترونية لترخيص الأنشطة السياحية، وذلك يوم الأحد القادم بالعاصمة الرياض.

وتأتي هذه الورشة، بحضور مستثمرين في القطاع السياحي بالمملكة لتعريفهمبدور المنصة والأنشطة المستهدفة في تطبيق الرخص الفورية التي ستتاح قريبا، والتي تغطي مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها ونشاط تنظيم الرحلات السياحية الى جانب نشاط وكالات السفر والسياحة، وذلك بهدف تمكين المستثمرين في القطاع السياحي من إنهاء جميع إجراءات الترخيص لأنشطتهم إلكترونياً من أماكن تواجدهم دون عناء زيارة فروع الهيئة.

وتهدف المنصة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص واختصار الوقت المستغرق للحصول على خدمات التراخيصمن خلال منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع خدمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر شبكة من التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يأتي ذلك في ظل سعي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى اختصار إجراءات تراخيص الأنشطة السياحية وتسهيل رحلة المستثمر الراغب في استخراج ترخيص.الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الكامل للإجراءات الحكومية الإلكترونية، حيث تقدم الهيئة من خلال تطبيقاتها الإلكترونية للتراخيص أحد النماذج الحكومية الرائدة في هذا المجال.