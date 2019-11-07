النصر يسعى لاستغلال غياب #الهلال والانفراد بصدارة الدوري السعودي

سيسعى النصر لاستغلال انشغال الهلال بخوض نهائي دوري أبطال آسيا والانفراد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على الوحدة يوم الأحد.

وانتصر النصر 2-صفر على الفيصلي أمس الأربعاء ليرفع رصيده إلى 20 نقطة متساويا مع الهلال المتصدر بفارق الأهداف بعد أن لعب كل منهما تسع مباريات.

وتجاوز حامل اللقب تراجعه لينتصر في أربع مباريات متتالية، من بينها تغلبه على الهلال، بفضل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز خمسة أهداف في تلك المواجهات ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

وقال روي فيتوريا مدرب النصر عقب الفوز على الفيصلي إن الفريق استعاد هويته.

وأضاف المدرب البرتغالي “سجلنا هدفين وكان يمكننا زيادة الفارق. برزت هويتنا في السيطرة في جميع أنحاء الملعب حتى مع عدم امتلاك الكرة.

“كنا أقوياء في كل الظروف سواء في الدفاع أو الهجوم أو حتى في وسط الملعب”.

وسيستمتع حمد الله بمواجهة الوحدة بعدما أحرز أربعة أهداف في الانتصار 4-صفر خلال آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري في مارس آذار الماضي.

ويعاني الوحدة من تراجع مستواه في آخر مباراتين اللتين خسرهما أمام الشباب والرائد على الترتيب بعدما انتصر في خمس مباريات متتالية ليعوض البداية المتواضعة عندما خسر في أول مباراتين في الموسم.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته التي بدأت في المباراة الثانية للمدرب السويسري العائد كريستيان جروس عندما يستضيف الفيصلي بعد غد السبت.

وخسر الأهلي أمام الحزم في انطلاق الفترة الثالثة لجروس قبل تغلبه على غريمه الاتحاد المتعثر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة متقدما بفارق الأهداف على الفيصلي الذي خسر مرتين في آخر ثلاث مباريات.

ويتطلع الاتحاد لوضع حد لخسارته في أربع مباريات متتالية على حساب مستضيفه الاتفاق يوم الأحد.

ولدى الاتحاد تسع نقاط في المركز 13 ويتأخر بنقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز 11 والذي حصد أربع نقاط في آخر مباراتين.وتنطلق الجولة غدا الجمعة بثلاث مواجهات إذ يلعب أبها ضد الفتح والحزم ضد الرائد والشباب ضد الفيحاء.

ويلعب ضمك متذيل الترتيب ضد التعاون بعد غد السبت.