ضبط مخالفين لنظام العمل والإقامة بسوق السمك بالقطيف

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذها مكتب عمل محافظة القطيف أمس، بالشراكة مع الجهات الأمنية وحكومية أخرى؛ لسوق السمك بالقطيف، عن ضبط 30 وافداً مخالفا لنظام العمل والإقامة، إضافة إلى 10 مخالفات لنظام البلدية.

وأوضح رئيس إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عارف الشهري، أن الحملات التفتيشية المشتركة لها دور فعال في تطبيق النظام، حيث تقوم كل جهة حكومية باتخاذ اللازم حسب اختصاصها.

من جانبه بين مدير مكتب عمل القطيف عبد الكريم آل طه، إن الحملات التفتيشية مستمرة ومنها سوق السمك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة على نفس الموقع سابقاً، نتج عنها ضبط ٩٠ مخالفًا للنظام.