وكيل النيابة العامة يلتقي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

التقى وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، أمس الاربعاء 1441/03/09هـ، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه والوفد المرافق له، وذلك في مقر النيابة العامة بالرياض .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع والمستجدات حول سبل تملك النيابة العامة للمباني الجديدة التي تتناسب مع حجم وطبيعة أعمال النيابة ، وكذلك سبل التعاون المشتركه لتطوير وبناء الأراضي المملوكة للنيابة العامة مع تخصيص مباني جديدة في عدد من مناطق المملكة .

وفي ختام اللقاء قدم وكيل النيابة العامة شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدوله على هذا اللقاء مشدداً على أهمية اللقاءات المستمرة في سبيل تطوير آليات العمل المشترك .