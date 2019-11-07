تعليم الأفلاج يطرح 14 مقعدا إشرافيا للمفاضلة

أعلنت إدارة تعليم الأفلاج هذا الأسبوع عن طرح 14 مقعداً اشرافياً ضمن التشكيلات الإشرافية الجديدة للمفاضلة .

وأوضح تعليم الأفلاج حاجة الإدارة لعدد من المشرفين والمشرفات في بعض القطاعات الإشرافية ، ودعت قادة المدارس إبلاغ المعلمين والمعلمات الذين تنطبق عليهم ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية على التقديم للترشيح ، واستكمال ملف الترشيح بكل دقة وفقاً للتعميم الصادر لجميع المدارس.

المقاعد الشاغرة للمعلمين

مشرف واحد لكلاً من: “تجهيزات مدرسية ، موهوبين ، الإعلام التربوي ، التدريب التربوي ، جودة وقياس الأداء، مشرف قضايا معلمين على أن يكون المرشح لقضايا المعلمين على رأس العمل مشرفا أو قائد مدرسة”.

المقاعد الشاغرة للمعلمات

مشرفة واحد لكل من: “شؤون معلمات ، تقنية معلومات ، تدريب تربوي ، مختبرات مدرسية ، موهوبات ، إعلام تربوي ، وحدة خدمات إرشادية ، للغة العربية.