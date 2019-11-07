وفاة و5 إصابات في حادث تصادم على كوبري عشيرة

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، بلاغًا عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداها تقل عائلة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ عند الساعة ٠١:١٧ م عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق عشيرة – الطائف والتي بدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.

وأضاف: “عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن بالموقع ست حالات إسعافية إحداها توفيت فيما تبقى خمس حالات قُدرت من متوسطة إلى بليغة وعلى إثر ذلك تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف.