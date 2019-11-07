مواطنة تتسلم أول وثيقة لجودة البناء من برنامج “البناء المستدام” #عاجل

سلّم المدير العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس فوزي بن سليمان العيوني، أول وثيقة لجودة البناء لمواطنة سعودية، وذلك خلال زيارته لمنزل المواطنة جواهر بنت محمد المعيذر في حي النرجس بالرياض.

وحصل منزل المواطنة المعيذر على الشهادة بعد اجتيازه لسبع مراحل أساسية لفحص جودة المبنى، وتعد أول مواطنة تستفيد من خدمة فحص جودة البناء الذي تم إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018م.

وبناء على آلية عمل الفحص في الخدمة فقد مر البناء بسبع مراحل أساسية للفحص بدايةً من صب الأساسات إلى تسليم الوحدة السكنية، ويأتي ذلك لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة 2020، الذي يهدف إلى رفع جودة السكن والحصول على مباني ذات جودة عالية تليق بما يستحقه المواطنين.

يذكر أن برنامج البناء المستدام يساهم في حفظ الطاقة والموارد، ومنع ممارسات الغش؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة في مجال البناء، وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الهندسية الوطنية لكلا الجنسين.