عاجل.. ولي العهد يهنئ الشيخ خليفة بن زايد بتجديد الثقة رئيسًا للمجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموه رئيساً للمجلس.

وقال سمو ولي العهد :” يسعدني بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق “.