الاتحاد الأوروبي يعلق على حادثة احتجاز المفتشة الدولية في إيران

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن “قلقه العميق” بعد حادثة مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في إيران، والذي أدى إلى سحب اعتمادها.

وفي بيان تم تسليمه خلال اجتماع خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف البيان: “بحسب علمنا فقد تم حل المسألة، وندعو إيران إلى ضمان عدد تكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وجدد البيان، التأكيد على “الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشين”، داعيًا إيران إلى “ضمان قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدولية بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق الضوابط الذي يلزمها قانونيا”.

وأضاف البيان، أن المفتشة “منعت” من دخول الموقع بدون أن يقول ما إذا عثر فعلا على مادة مشبوهة عليها.