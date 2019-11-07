شفاعة أمير الباحة تنجح في تنازل أولياء الدم عن الشقيقين سعيد ومحمد الزهراني لوجه الله #الحسام_يشفع_في_عتق_رقبتين

استجاب أولياء الدم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حيث تنازلت والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني، يرحمه الله وأبناؤها وأبناء القتيل عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، وذلك لوجه الله تعالى ونزولًا عند الشفاعة التي تقدم بها سمو أمير الباحة وذلك صباح اليوم الخميس، بمكتبة بديوان إمارة منطقة الباحة.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعة من سموه شخصيًا وبعد أن التقى صباح اليوم، ذوى القتيل يرحمه الله حتى تكللت تلك المساعي عن تنازل والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لأمير منطقة الباحة، على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده وفقه الله في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ما تحقق، وسألو الله له دوام الصحة والعافية وأن يكتب ذلك في موازين حسناته.