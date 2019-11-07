“الأرصاد” تكشف عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة 11/ 3/ 1441 الموافق 8/ 11/ 2019 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المدينة، تبوك، حائل، الجوف، الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.