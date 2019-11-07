أردوغان يبتز أوروبا مجددا بورقة اللاجئين

لوح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مجددا بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوروبا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي، وذلك خلال زيارته إلى هنغاريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي الخميس إلى جانب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان “سواء جاء الدعم أم لا، سنواصل استقبال اللاجئين، لكن إلى حد معين”.

ونقلت “فرانس برس” عن الرئيس التركي قوله: “إذا رأينا أن هذا الأمر لا يسير جيدا، فكما قلت سابقا، لن يكون أمامنا من خيار سوى فتح الأبواب. وإذا فتحنا الأبواب، فمن الواضح أين ستكون وجهتهم”.

وفي مارس عام 2016، دخل حيز التنفيذ اتفاق تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل.

وكان الهدف من الاتفاق وقف واحدة من أكثر المشكلات ضغطا على الاتحاد الأوروبي، وهي هجرة الملايين من طالبي اللجوء من الدول التي تشهد اضطرابات.

ولم تكف أنقرة عن إطلاق التصريحات التي تشير إلى تنصل الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته تجاهها، وفق الاتفاق، لكن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أكدت أنه تم منح تركيا 5.6 مليار يورو بموجب الاتفاق، مضيفة أن “الرصيد المتبقي المقرر سيرسل قريبا”.

وفي مناسبات عدة، هدد أردوغان الدول الأوروبية باللاجئين في مقابل العديد من الملفات، منها المنطقة الآمنة بسوريا وتلقي الأموال، فيما بدا أنها ورقة ابتزاز يستخدمها الرئيس التركي متى يشاء