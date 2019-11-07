سجون منطقة مكة المكرمة تحتفل بزفاف أحد نزلائها بإصلاحية جدة

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش , إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهم مناسبة بسجن النساء بجدة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد , أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر بمواطنة داخل الإصلاحية، مبينا أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.