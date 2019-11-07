غضب عارم من “حمدالله” بعد أزمة “موظفة المطار”

تصاعدت أزمة لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله، بعد اشتباكه لفظيا مع موظفة أمن برتبة رقيب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.

وقالت مصادر، إن الواقعة ستحال إلى النيابة العامة وإن هناك محاولات من إدارة النصر لاحتواء الأزمة.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسوم منها “#حمدالله_يسيء_لبنت_الوطن #حمدالله_يتهجم_علي_رجال_الامن”، مطالبين بمعاقبة اللاعب.

وسائل إعلام تداولت تفاصيل أخرى عن القصة، إذ بدأت باشتباك عبد الرزاق حمدالله لفظيا مع الموظفة، بعد أن مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الأمني ما استفز زوجها كون الزوجة حاملاً.

وبحسب مصادر فإن الموظفة رفضت التنازل وقالت إن “حمدالله” وجه كلمات نابية لها، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، فيما نفى اللاعب ذلك.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 7 أهداف مع النصر في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليقود العالمي إلى الصدارة برصيد 20 نقطة مع الهلال، ولعب كل منهما 9 مباريات، علمًا أن المهاجم المغربي سجل الموسم الماضي 35 هدفًا في فوز النصر بلقب المسابقة.