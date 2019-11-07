سبأ اليمنية: الرئيس اليمني يلتقي رئيس المجلس الانتقالي في الرياض

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا لوكالة سبأ اليمنية، أكد الزبيدي حرص الانتقالي على دعم جهود الرئيس اليمني لترجمة تنفيذ اتفاق الرياض.

ويؤسس اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوب البلاد.

ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.