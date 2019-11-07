الخطوط السعودية تمنح المتقاعدين تخفيضا خاصا على أسعار التذاكر لجميع رحلاتها

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الخميس، اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة للتقاعد تمنح بموجبه الخطوط السعودية المتقاعدين والمستفيدين من نظام التقاعد تخفيضا بنسبة (10%) على أسعار تذاكر درجة الضيافة إلى جميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلات “السعودية” .

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور كل من مساعد محافظ مؤسسة التقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة في الخطوط السعودية خالد الحزيم وعدد من المسؤولين في المؤسستين، تمنح الخطوط السعودية هذا التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة (10%) أيضا على باقات برنامج عطلات السعودية والتي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم .

وأوضح مساعد محافظ مؤسسة التقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات الوطنية وضمن جهود مؤسسة التقاعد للتعاون مع الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم ، مشيرا إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة “2022” .

وقدم الجهني شكره وتقديره للخطوط السعودية على تفاعلها ومشاركتها في هذه المبادرة تقديرا للمتقاعدين والمستفيدين معه وتقديم الخدمة المميزة لهم .

من جانبه أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم أن سريان التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بدأ فور توقيع الاتفاقية حيث تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الالكتروني للخطوط السعودية، ويمكن الوصول للبوابة من خلال الرابط : http://saudia.com/ppa والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر اجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات ، منوها بجهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم .

وأضاف الحزيم : “الخطوط السعودية وانطلاقا من دورها كناقل وطني للمملكة تحرص على التعاون البناء والشراكة المثمرة مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والمجتمعية وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية، تتضن خدمات وخصومات خاصة للعديد من شرائح الضيوف المسافرين على رحلاتها، واليوم تطلق “السعودية” خدماتها الخاصة بالمتقاعدين عبر بوابة سلسة توفر كافة الخدمات بداية من استعراض جداول الرحلات والتحقق من أهلية المستفيد وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة ومن أي مكان في العام” .