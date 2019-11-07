أرامكو تستفيد من المليارديرات السعوديين في طلبات الاكتتاب الرئيسية

قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تتفاوض مع مليارديرات بشراء أسهم في الطرح العام الأولي من شركة أرامكو.

ووفقا لوكالة بلومبرج فإن مليارديرات السعودية الذين يمتلكون حصص من مجموعات الشركات الكبرى يسعون إلى شراء أرامكو بمئات الملايين من الدولارات.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لبلومبرج، أن الأمير الوليد بن طلال أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام .

وقالت المصادر إن ممثلي أرامكو يبحثون عن استثمار من عائلات كبرى في المملكة تستحوذ على مجالات توزيع السيارات والعقارات والتجارة العامة وتوزيع الأغذية والموانئ.

وتابعت المصادر أنه من الواضح تقديم المستثمرين السعوديين الأثرياء طلبات بناءً على التقييم النهائي الذي تحدده أرامكو.