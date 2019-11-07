“مدني الشرقية” يدعو لأخذ الحيطة والحذر من تقلبات الطقس حتى يوم الاثنين

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير الئ تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، القطيف، الاحساء، الدمام).

ويتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (٤٥كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار وتبدأ الحالة اعتباراً من مساء يوم الجمعة والسبت تاريخ ١١-١٢ / ٣ / ١٤٤١هـ حتى يوم الاثنين تاريخ ١٤٤١/٣/١٤هـ.

ودعت مديرية الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول وذكر أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ”٩٩٨” وأكد الدور الكبير والمهم من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.