مريم العقيل أول وزيرة للمالية في الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” أنه تم قبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف

وأضافت الوكالة أنه تم تعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة كأول امرأة تتولى هذه الحقيبة في الكويت، بالإضافة إلى عملها وزيرة للشؤون الاقتصادية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الخميس إن استقالة الحجرف جاءت قبل أن ترشحه الكويت لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المكون من 6 دول.

ويضم المجلس أيضا السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين.