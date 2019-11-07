منحها ملايين الدولارات.. كيف جند أردوغان شركة محاماة لتنظيف سمعة تركيا لدى واشنطن؟

لا تزال آثار غزو تركيا لشمال سوريا تنتشر في الشرق الأوسط، حيث يواجه الأكراد – الذين كانوا حتى وقت قريب حلفاء أمريكا الأقوى في الحرب ضد داعش – احتمال التطهير العرقي، وفي الوقت نفسه، ستستفيد كل من روسيا وإيران وحكومة بشار الأسد السورية من قرار الرئيس دونالد ترامب بإلقاء الضوء على الهجوم التركي. ولكن كما هو الحال مع أي أزمة دولية ، فإن شركات الضغط مستعدة للربح أيضًا.

وأهم شركات الضغط الآن Greenberg Traurig، وهي شركة محاماة، التي لها تاريخ فاضح أصبح مؤخرًا من كبار جماعات الضغط في تركيا وجزءًا رئيسيًا من حملة التأثير الهائلة للبلاد في واشنطن.

قبلت غرينبرغ أكثر من 6.6 مليون دولار منذ عام 2014 للضغط نيابة عن الحكومة التركية، حتى مع نمو رجب طيب أردوغان بشكل متزايد في وحشية التعامل مع المعارضة وسجن المزيد من الصحفيين أكثر من أي بلد آخر.

منذ تولى ترامب مهام منصبه، ضاعفت تركيا من إنفاقها على الضغط في العاصمة، وفقًا لموقع المونيتور، تم تسجيل ما لا يقل عن 21 من جماعات الضغط المختلفة لدى وزارة العدل نيابة عن تركيا في عام 2017، بما في ذلك العديد من الشركات التي لها علاقات وثيقة مع الإدارة.

تلقت Ballard Partners ، التي يديرها أحد كبار جمع التبرعات من ترامب، أكثر من 4 ملايين دولار من تركيا؛ كسبت ميركوري للشؤون العامة أكثر من 1.6 مليون دولار تمثل الحكومة التركية ومجموعات المناصرة الخارجية مثل مجلس الأعمال التركي الأمريكي والمجلس الأمريكي التركي.

في جرينبرغ، ساعدت قائمة من المشرعين السابقين الذين تحولوا إلى جماعات الضغط على تعزيز مصالح تركيا في الكابيتول هيل. وفقًا لـ Vera Eccarius-Kelly، أستاذ العلوم السياسية بكلية Siena الذي كتب عن تركيا والأكراد، فإن دور الشركة بين جيش جماعات الضغط في البلاد هو “تحسين صورة تركيا في الولايات المتحدة”، وهو ما فعلته من خلال تنمية أعضاء ودودين من الكونغرس، وخاصة ما يقرب من 100 عضو في تجمع تركيا من الحزبين.

أربعة من جماعات الضغط المسجلة التي تعمل لصالح تركيا على كشوف مرتبات غرينبرغ هم مشرعون سابقون خدموا في لجان تشرف على البنتاغون ووزارة الخارجية.

كان عقد غرينبرغ مع الأتراك جزءًا مهمًا من نهضة الشركة في واشنطن بعد ما يقرب من عقد من الشفاء من وصمة عار تركها الموظف السابق المشين جاك أبراموف، الذي ذهب إلى السجن في عام 2008 نتيجة لخداع ملايين الدولارات من مختلف القبائل الهندية، من بين الجرائم الأخرى.

تأسست غرينبرغ التي أسسها ثلاثة محامين في عام 1967، وسرعان ما توسعت في منتصف التسعينات واكتسبت سمعة سيئة بسبب تمثيلها للرئيس جورج دبليو بوش أثناء إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000. بحلول وقت محاكمة أبراموف، كان يعمل في جرينبرج 1500 محام في أكثر من عشرين مدينة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. لم تتقاض وزارة العدل الشركة أبدًا فيما يتعلق بمخططات أبراموف، التي أصدرت أخبارًا وطنية لعدة أشهر وأسقطت في النهاية زعيم الأغلبية في مجلس النواب توم ديلاي (آر تكساس)، لكن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا. في عام 2013 ، جمعت غرينبرغ 3.9 مليون دولار فقط من العائدات – جزء صغير من 25.5 مليون دولار كانت قد كسبتها في عام 2003 ، حسبما ذكرت بوليتيكو.