وزير التعليم: لدينا نموذج ثقافي يدرس في مناهجنا .. وهذا هو #اعتماد_الموسيقي_في_المناهج

استعرض وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم، نموذج ثقافي في مناهج التعليم التي تدرس بالفعل في المناهج السعودية.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : “نماذج لمناهجنا بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز قبل الاتفاق مع سمو وزير الثقافة في تفعيل موضوعات الثقافة ضمن أنشطة ومناهج التعليم لطلابنا؛ تُبرز الآثار التاريخية الوطنية، وتنوع ثقافتنا، وتعدد مصادرها؛ وسنعمل الآن على إثرائها.

و نشر آل الشيخ رابطا لمادة الاجتماعيات للصف الرابع الابتدائي، والتي تضمن عددا من البرامج الثقافية

https://moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Culture_and_Archeology.pdf