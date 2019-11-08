الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين السوريين من الاعتداء التركي #عاجل

عقد فريق الأمم المتحدة للدعم الإنساني في سوريا اجتماعًا في جنيف حول مستجدات الوضع الإنساني في سوريا.

وأكدت كبيرة مستشاري المبعوث الدولي للأزمة في سوريا نجاة رشدي عقب زيارة قامت بها مؤخرًا إلى دمشق وغازي عنتاب أن هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية، خاصة مئات الآلاف من المدنيين المتضررين نتيجة التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا.

وأشارت إلى أن القتال العنيف منذ بدء العمليات العسكرية التركية في 9 أكتوبر الماضي، أدى إلى العديد من حالات القتل والإصابة بين المدنيين وتدمير المنشآت الطبية.

وأفادت أن 200 ألف شخص نزحوا من شمال شرق سوريا بسبب القتال ، مما أدى إلى نزوحهم إلى المخيمات البدائية والملاجئ الجماعية.