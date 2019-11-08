الهلال «كعبه عالي» أمام اليابانيين

يلتقي الهلال مساء يوم غد السبت أمام نظيره أوراوا ريدز الياباني، في مباراة نهائي دوري ابطال آسيا لقاء الذهاب، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وتستعرض “الوئام” اللقاءات التاريخية بين الأندية اليابانية والهلال السعودي؛ إذ يعد الهلال صاحب الكعب الأعلى بالفوز. والتقت الأندية اليابانية أمام الهلال في 9 لقاءات استطاع الأزرق أن يفوز في 5 منها، وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة، وانسحب من واحدة.

وكانت أولى اللقاءات عام 1987 بين الهلال وجيف ايتشيهارا، وانتهى اللقاء بفوز الأزرق بأربعة أهداف لثلاثة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن بطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

وفي ثاني المواجهات؛ التقى الزعيم عام 1988 مع طوكيو فردي، في نهائي بطولة أندية آسيا لأبطال الدوري، لكن الأزرق قرر الانسحاب بسبب اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام آنذاك.

أما المواجهة الثالثة فكانت عام 1997، وتغلب الزعيم على ناجويا بثلاثة أهداف لهدف وحيد، في مباراة نهائي كأس الكؤوس الآسيوية.

واستطاع الأزرق عام 2000 أن يحقق الفوز على شيميزو، في مباراة نهائي بطولة كاس السوبر الآسيوي ذهابًا وإيابًا، وفاز الهلال في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، فيما انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتوج حينها الزعيم بطلاً لكأس الكؤوس الآسيوية.

وفي اللقاء السادس عام 2000؛ بنهائي بطولة أندية آسيا لأبطال الدوري، استطاع الأزرق ضرب جبيلو الياباني بثلاثة أهداف لهدفين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي

أما في عام 2004، واجه الهلال الاتحاد الياباني، بدورة الصداقة الدولية الثامنة، وحقق الهلال انتصارًا بهدف دون رد.

وفي 2017، التقى الهلال بأوراوا ريدز ذهابًا وإيابًا، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بهدف لمثله، وخسر الأزرق إيابا بهدف دون، رد ليتوج أوراوا ببطولة دوري أبطال آسيا.