“الشلهوب”.. 180 دقيقة تفصل قائد الهلال عن تحقيق أغلى حلم لأجمل نهاية #الهلال_اوراوا

يسعى قائد الفريق الهلالي محمد الشلهوب، لتحقيق البطولة الآسيوية السابعة للفريق الهلالي والرابعة الشخصية له مع الأزرق، وذلك في المباراة النهائية التي سيخوضها الهلال امام أوراوا ريدز الياباني مساء يوم غد السبت، حيث سيلتقي الفريقان في ذهاب النهائي الآسيوي على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وحقق القائد الهلالي محمد الشلهوب، ثلاثة بطولات آسيوية مع الزعيم الهلالي وكانت أولى البطولات بطولة أندية آسيا لأبطال الدوري عام 2000م أمام جابليو الياباني والتي كسبها الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وفي العام ذاته 2000م حقق “الشلهوب” مع فريقه بطولة كأس السوبر الآسيوي أمام شيميزو الياباني بنتيجة 3-2 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وفي عام 2002م، حقق “الشلهوب” والزعيم بطولة كأس أبطال الكؤوس الأسيوية أمام جيونبوك الكوري وانتهى اللقاء بفوز الزعيم بهدفين لهدف.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من البطولة الأسيوية سيكون الأحد 24 من نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.