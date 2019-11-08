تحذيرات من التقلبات الجوية على المدينة المنورة بدءًا من اليوم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس، تبدأ اليوم الجمعة الموافق 11/ 3/ 1441، وتستمر إلى يوم الإثنين القادم، وتتأثر بعض محافظات المنطقة بهذه الحالة.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المدينة اتمنورة – المهد – الحناكية – العلا – وبعض أجزاء من محافظة ينبع) حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة السرعة تصل إلى (45كم/س) أو أكثر وتثير الأتربة والغبار، خصوصًا خلال النهار.

كما دعا “الجهني”، جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، مؤكدًا أن الدفاع المدني اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.