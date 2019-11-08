القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم سرقة السيارات والمنازل بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات والمنازل وتصريف المسروقات وبيعها على أشخاص مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لأربع جرائم, حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.