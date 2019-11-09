يسعى الهلال إلى تفادي سيناريو 2017 عندما يستضيف أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم السبت الموافق 9/11/2019 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويمني الهلال النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يؤمن له خوض مباراة الإياب المقررة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في مدينة سايتاما اليابانية، بارتياح كبير في سعيه إلى الظفر باللقب وتعويض خيبته عام 2017 عندما أرغم على التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام أوراوا ريد دايموندز في ذهاب الدور النهائي قبل أن يخسر إيابا صفر-1.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويدخل الهلال مباراة الغد بصفوف مكتملة بعودة لاعب وسطه محمد ابراهيم كنو عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وسيشكل إضافة قوية للتشكيلة التي تضم سبعة لاعبين دوليين وخمسة محترفين أجانب مميزين في مقدمتهم الدوليان السابقان الإيطالي سيباستيان جوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميس متصدر لائحة هدافي النسخة الحالية برصيد 10 أهداف.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويعول الهلال كثيرا على محترفيه الأجانب خاصة غوميس الطامح إلى أن يصبح أفضل هداف في صفوف الهلال في نسخة واحدة من المسابقة حيث يتساوى حاليا مع ناصر الشمراني (2014) والسوري عمر خربين (2017).

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وأكد مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو أن “الفريق لديه ثقة كبيرة في قدراته خاصة بعد عبور عقبة السد القطري”.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

واستعد الهلال جيدا لمواجهة اليوم، فبعد تعثره في مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام جاره النصر 1-2 ومضيفه الفتح 3-3، أكرم وفادة عرعر من الدرجة الثانية 4-1 في مسابقة الكأس، في مباراة أراح خلالها لوشيسكو سبعة لاعبين هم كنو وخربين والبيروفي أندري كاريو بسبب الإصابة، وعبدالله المعيوف وياسر الشهراني وجوفينكو والكوري الجنوبي جانج هيون-سو.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويأمل الهلال في تكرار إنجازه في نصف النهائي عندما أمَّن تأهله بفوز مريح على السد 4-1 في الدوحة، قبل أن يخسر أمامه 2-4 إيابا ويبلغ الدور النهائي الثالث في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، والحادي عشر في مختلف البطولات الآسيوية، والسادس والعشرين للأندية السعودية منذ ظهورها الأول في بطولات القارة الصفراء.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويطمح الهلال إلى التتويج باللقب الثالث في المسابقة بعد عامي 1992 و2000، والسابع في مختلف البطولات الآسيوية، والرابع على حساب الأندية اليابانية.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وسيحاول الهلال استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي أوراوا ريد دايموندز الذين لم يتذوقوا طعم الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة (تعادل وخسارتان متتاليتان) وتحديدا منذ تجديد الفوز على غوانغجو إيفرغراندي الصيني 1-صفر في كانتون في إياب نصف نهائي المسابقة القارية (فاز 2-صفر ذهابا في سايتاما).

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

لكن الفريق الياباني يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على غرار ما فعله في النسخة قبل الماضية ليحسم اللقب على ارضه وبين جماهيره إيابا.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويعول أوراوا ريد دايموندز على مهاجمه شينزو كوروكي ثالث لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف، لكنه يفتقد خدمات حارس مرماه شوساكو نيشيكاوا بسبب الإيقاف والمهاجم يوكي موتو والمدافع تاكويا أوكي للإصابة.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وأكد مدير عام النادي الياباني تسويوشي أوتسوكي أن فريقه لديه البديل الجاهز لتعويض الغيابات، وقال في تصريحات تلفزيونية “ثقتنا كبيرة في الفوز على الهلال وحصد لقب النسخة الحالية”.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وأضاف “ندرك صعوبة مهمتنا لأننا سنواجه منافسا قويا يجيد التعامل مع المباريات الحاسمة ومستعدون جيدا لمباراتنا معه”.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وتابع “نخشى من تأثير الطقس على لاعبي الفريق فالطقس في السعودية اكثر حرارة من اليابان ومن الممكن أن يؤثر ذلك علينا”.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

موعد مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

المباراة : الهلال – (أوراوا ريدز / جوانزو)

الموعد: اليوم السبت 9 نوفمبر 2019،12 ربيع الأول 1441 هـ.في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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