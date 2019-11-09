يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا عندما يستضيف أوراوا ريد دياموندز الياباني غدا السبت في ذهاب نهائي المسابقة.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر الجاري على ستاد سايتاما 2002.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويتأهل الفائز باللقب إلى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في قطر حيث يلتقي الفائز باللقب الآسيوي مع الترجي التونسي بطل أفريقيا يوم 14 كانون أول/ديسمبر المقبل.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وتحظى هذه المباراة بطابع ثأري بين الفريقين، حيث تعد هذه المباراة نسخة مكررة لنهائي 2017 حيث تعادل الفريقان ذهابا في الرياض 1/1 قبل أن يفوز أوراوا بهدف نظيف فإيابا ليتوج باللقب الثاني في تاريخه.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بالنظام الجديد، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضا أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وكان الهلال تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، مقابل تسع نقاط للدحيل القطري و8 نقاط للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وفي دور الـ16 فاز الهلال على مواطنه الأهلي 4 / 3 في مجموع المباراتين،ثم تغلب في دور الثمانية على مواطنه الاتحاد 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري 6 / 5 في مجموع المباراتين.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويمتلك الفريق السعودي سجلاً مميزاً على الصعيد القاري، من خلال الفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية مرتين.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويدخل الهلال المباراة مكتمل الصفوف حيث ينتظر أن يدفع رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال بمحمد كنو العائد من الإصابة وعلي البليهي الذي ينتظر أن يشارك في مركز قلب الدفاع بجوار الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وسيعول لوشيسكو في الهجوم على المهاجم بافيتمبي جوميز الذي سجل 10 أهداف

في البطولة هذا العام، وكذلك صانع الألعاب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

في المقابل حصل أوراوا على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني و4 نقاط لبوريرام يونايتد التايلاندي.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

وفاز أوراوا ريدز في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4 / 2 في مجموع المباراتين، وفي دور الثمانية على شنغهاي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 3 / 3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على قوانجتشو ايفرجراند 3 / صفر في مجموع المباراتين.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

ويفتقد الفريق الياباني في مباراة الذهاب حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا بسبب الإيقاف، ولكن تشكيلة الفريق تضم عدة لاعبين شاركوا في نهائي البطولة قبل عامين، ومن ضمنهم كازوكي ناجاساوا وتومواكي ماكينو.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

كما يعتمد أوراوا على المهاجم الخبير شينزو كوروكي البالغ من العمر 33 عاماً والذي كان في التشكيلة الأساسية خلال جميع المباريات، وسجل ثمانيةأهداف في البطولة.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

موعد مباراة الهلال ضد اوراوا اليوم السبت 9-11-2019

المباراة : الهلال – (أوراوا ريدز / جوانزو)

الموعد: اليوم السبت 9 نوفمبر 2019،12 ربيع الأول 1441 هـ.في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2019

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