بلغ الهلال نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم مرتين في آخر ست سنوات قبل أن يسقط عند الحاجز الأخير لكن غدا السبت يملك الفريق السعودي فرصة قطع خطوة كبيرة نحو إنهاء صيامه عن الألقاب القارية.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ويستضيف الهلال، الفائز باللقب لآخر مرة في 2000، منافسه أوراوا رد دياموندز في مباراة الذهاب بالرياض في إعادة لنهائي 2017 عندما انتصر الفريق الياباني 2-1 في النتيجة الإجمالية.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

وجاءت تلك الخسارة بعد ثلاث سنوات من هزيمة الهلال 1-صفر في النتيجة الإجمالية أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي في النهائي.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ونال الهلال ستة ألقاب قارية ما بين 1991 و2002 ليصبح أحد أنجح الفرق في آسيا لكن الهزيمتين ما زالتا تؤلمانه.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

وقال الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال إن الخبرة ستقف في صف فريقه.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

وأضاف “اللعب في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في ست سنوات يخفف الضغط على اللاعبين لأنهم يملكون الخبرة للفوز باللقب.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

“الفوز بدوري أبطال آسيا كان أحد الأهداف عندما تعاقدت مع الهلال وطموحنا هو حصد اللقب”.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ويعد مهاجم فرنسا السابق والمنضم من غلطة سراي في 2018 أحد الأسباب في وصول الهلال إلى هذه المرحلة بتسجيله عشرة أهداف في 12 مباراة ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ولعبت شراكته في الهجوم مع سيباستيان جيوفينكو لاعب إيطاليا السابق دورا محوريا في الفريق الذي يضم سبعة لاعبين في المنتخب السعودي ويتصدر الدوري المحلي.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ويتناقض هذا مع تشكيلة أوراوا إذ بلغ فريق المدرب تسويوشي أوتسوكي النهائي على الرغم من معاناته المحلية إذ يحتل المركز 11 وأصبح يواجه خطر الدخول في صراع تفادي الهبوط.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ويعكس هذا ما حدث في 2017 عندما نال لقبه الثاني في البطولة رغم تعثره المحلي.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ولو انتصر أوراوا على الهلال سيكون أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات في عصر دوري الأبطال الذي انطلق في 2002.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

ولعب شينزو كوروكي دورا مهما في بلوغ النهائي إذ أحرز المهاجم المخضرم ثمانية أهداف في البطولة.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

لكن مع تقديم جوميس لأداء جيد مع الهلال سيتوقف الأمر على دفاع أوراوا في ظل غياب الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا بسبب الإيقاف.وتقام مباراة الإياب باستاد سايتاما في 24 نوفمبر تشرين الثاني.

الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

موعد مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت 9-11-2019

المباراة : الهلال – (أوراوا ريدز / جوانزو)

الموعد: اليوم السبت 9 نوفمبر 2019،12 ربيع الأول 1441 هـ.في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا بث مباشر اليوم السبت 9-11-2019

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سيتم توفير البث قبل المباراة