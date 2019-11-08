كشف هوية الإرهابي.. تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الطائرة الروسية في سيناء عام 2015

كشفت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، تفاصيل جديدة عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء بمصر عام 2015.

وقالت الوكالة، نقلًا عن التلفزيون والإذاعة الدنماركية، إن الإرهابي المتورط في تفجير الطائرة A321 الروسية هو المواطن الدنماركي باسل حسن.

وحصل الصحفيون الدنماركيون على المعلومات من خلال التحقيق مع المواطن الأسترالي خالد خياط، الذي اعتقل عام 2017 بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، بعدما أدلى باعترافات أمام الشرطة الأسترالية، بأن هناك أيضًا طائرة انفجرت في مصر، وكان وراءها هو وباسل حسن، باستخدام نفس الطريقة لتنفيذ كلا الهجومين.

وولد باسل حسن في عام 1987، وهو مواطن من الدنمارك، الاسم الحقيقي هو محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

وتحطمت طائرة “كوغاليم آفيا” إيرباص A321 في 31 أكتوبر 2015، في سيناء، حيث كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وكان على متن الطائرة 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم ماتوا جميعًا.