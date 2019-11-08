انتهت الحاجة إليهم.. تركيا تعتزم ترحيل عناصر داعش إلى دولهم بعد سنوات على أرضها

تستعد تركيا لبدء عملية ترحيل أسرى تنظيم داعش إلى دولهم الأوروبية، حتى إذا تمت إلغاء جنسياتهم، في خطوة ترفضها الدول المعنية.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين الماضي، إصرار بلاده على إعادة أسرى “داعش” إلى دولهم الأصلية، قائلا: “سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا”.

وأوضح “صويلو”، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة، أن السجون التركية تضم نحو 1200 عنصر من “داعش”، قائلا إن بلاده ألقت القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، في شمال سوريا.

وكان صويلو، قال سابقا إن “تركيا ستعيد عناصر داعش الأسرى إلى بلدانهم الأصلية وشكا من تقاعس الاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة”.

وأطلقت تركيا في التاسع أكتوبر اعتداء عسكريا شرقي الفرات، لتعلن لاحقا تعليقها بعد اتفاقين منفصلين مع أمريكا وروسيا.

وتأتي التصريحات التركية بعد نحو أسبوع عن إعلان أمريكا عن مقتل زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي”، ومرور أسابيع بعد هرب عوائل وعناصر من “داعش” بسبب العملية التركية.