لقاء الحلم الآسيوي.. ما بين جابيلو وأوراو أوجه تشابه وتفاؤل #الهلال_اوراوا

يخوض الهلال لقاء الحلم الآسيوي أمام أوراوا، غدا السبت، حيث سيحل الأخير ضيفًا على الزعيم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في لقاء الذهاب الذي يجمعهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقبل ساعات من الموقعة المرتقبة، تستعرض “الوئام” أوجه التشابه ما بين نهائي بطولة أندية آسيا لأبطال الدوري والتي فاز بها الهلال أمام جابيلو الياباني بثلاثة أهداف لهدفين، وبين نهائي دوري أبطال آسيا 2019م بين الهلال وأوراوا.

ووجه الشبه الأول يعود إلى مدرب الفريق الهلالي عام 2000م حيث كان الروماني يوردانيسكو والذي حقق نجاحًا بالغًا مع الهلال آنذاك وفي عام 2019م عاد فريق الهلال ليستعين بالمدرب الروماني لوشيسكو رازفان وحقق نجاحا حتى الآن مع الهلال بوصوله إلى مباراة النهائي المرتقبة وتحمل الجماهير كل أمانيها بأن يحقق الروماني إنجازًا جديدًا للهلال كما حقق مواطنه يوردانيسكو البطولة الآسيوية مع الأزرق.

ويعد وجه الشبه الثاني، مهاجم الهلال عام 2000م البرازيلي سيرجيو الذي كان يحمل الرقم 18 واستطاع أن يسجل للهلال ثلاثة أهداف ويهديهم لقب البطولة الأغلى آنذاك وتأمل جماهير الزعيم من المهاجم الفرنسي بافتيمبي قوميز صاحب القميص 18 أن يقدم مستويات رائعة في المباراتين النهائية، ويعد قوميز هداف دوري أبطال آسيا في هذه النسخة 2019م برصيد 10 أهداف.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيكون في الـ24 من نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما بطوكيو.