نهائي دوري أبطال آسيا.. لوشيسكو: فريقنا في كامل الجاهزية ونتسلح بالثقة والجمهور #الهلال_اوراوا

عقد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا، المقرر لها غدا السبت.

وقال “لوشيسكو”، إن نادي الهلال يتشرف بأن يمثل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل القاري المهم، مشيرًا إلى أن مباراة الغد ستكون شوطًا واحدًا والفريق في كامل الجاهزية والحماس، ويتسلح بالثقة والجمهور.

وقال لاعب الفريق عبدالله المعيوف: “نحن متشوقين من بداية الموسم للوصول لهذا النهائي، ونتطلع أن يكون الفريق في يومه، ونكسب نتيجة إيجابية بين أرضنا وجمهورنا.. ومواجهة الغد تعد شوط واحد سنأخذ إيجابياته ونتفادى سلبياته، ونقدم صورة تليق باسم المملكة”.

وعلى الجانب الآخر، قدم مدرب أوراوا ريدز الياباني، شكر جمهور نادي أورواو الذي حضر للمملكة لدعم الفريق في المباراة النهائية، قائلًا: “نحن مستعدون لمباراة الغد وهي مواجهة من أصل مباراتين وسنسعى بكل قوة لحسمها”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “سنقاتل في الغد من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية.. لن يشارك الحارس الأساسي في مواجهة الغد، وليس هناك فرق بينه وبين الحارس الاحتياطي الذي سيلعب غدًا”.