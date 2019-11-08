الأسيوية ابتسمت للنجم “كريري” لاعبًا.. هل يكرر الإنجاز بمنصب إدارة الكرة؟ #الهلال_اوراوا

يواجه الهلال نظيره أوراوا ريدز الياباني في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019م وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويعد سعود كريري مدير الفريق الهلالي، هو الوحيد من بين الأسماء في الفريق الهلالي على مستوى اللاعبين والجهاز الفني والإداري الذي سبق له وأن توج ببطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد، وذلك مع كتبية الاتحاد عامي 2004م و2005م حيث قدم نادي الاتحاد آنذاك ملحمة كروية عالية بقيادة محمد نور وسعود كريري ورفاقهم.

وتأمل الجماهير الهلالية أن يحقق “كريري” البطولة الآسيوية مع الفريق الهلالي كمدير الفريق ليصبح أول رياضي سعودي يحقق البطولة الآسيوية كلاعب وكإداري.

وسبق لسعود كريري، أن لعب مع الهلال في نهائي 2014م من بطولة دوري أبطال آسيا وخسر الزعيم أمام سيدني الأسترالي بهدف لمثله مجموع لقائي الذهاب والإياب.

يذكر أن سعود كريري لعب للاتحاد من عام 2003م حتى 2013م وانتقل بعدها للهلال عام 2014م ومثل صفوف الأزرق موسمين.