بسرعة قياسية.. نفاد تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا #تذاكر_الهلال #الهلال_اوراوا

نفدت تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد دقائق قليلة فقط من طرحها.

وأعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع تذاكر المباريات مساء الجمعة، طرح تذاكر النهائي الآسيوي على 7 فئات، تبدأ من 50 ريال لفئة البلاتينيوم بلس، وحتى 5 آلاف ريال للمقاعد التي خلف المرمى.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود الذي سيحتضن النهائي الآسيوي، يتسع لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتين الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفين مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الهمم.