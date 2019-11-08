توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 12/ 3/ 1441 الموافق 9/ 11/ 2019.

وقالت إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجوف، القصيم، الشرقية.

وشملت التوقعات، أن يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.