الفلبين تمنح حق اللجوء إلى ملكة جمال إيرانية محتجزة في المطار منذ 4 أسابيع

منحت الحكومة الفلبينية حق اللجوء لملكة جمال إيرانية سابقة وناقدة للنظام الإيراني بعد أن تقطعت بها السبل لمدة أربعة أسابيع في أحد المطارات.

كانت بهارة زاري باهاري موضوع “إخطار أحمر” من الإنتربول أصدرته إيران، ما أدى إلى اعتقالها في 17 أكتوبر عندما حاولت دخول الفلبين. كانت تخشى أن تُسجن أو تُعدم في إيران بتهم ذات دوافع سياسية.

اعترفت وزارة العدل الفلبينية ببهاري كلاجئة في 6 نوفمبر ، لكنها أصدرت الوثيقة يوم الجمعة فقط.

أمرتها وزارة العدل بإبلاغ مكتب الهجرة حتى يمكن إصدار تأشيرة وشهادة تسجيل. وقالت الوثيقة “إذا كان اللاجئ ليس لديه جواز سفر أو جواز سفر ساري المفعول ، فلن يكون ختم التأشيرة مطلوبًا”.

وتوصي الوثيقة أيضًا بإصدار وثيقة سفر والتنازل عن متطلبات تصريح العمل إذا كانت بهاري ترغب في العمل في الفلبين.

قالت بهاري إنها درست طب الأسنان في الفلبين منذ عام 2014 ، وهو العام الذي غادرت فيه إيران. خطفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال إنتركونتيننتال لعام 2018 في مانيلا عندما عرضت ملصقًا لريزا بهلوي، القيادي الإيراني المعارض الحالي كما تحدثت لصالح حقوق المرأة الإيرانية.

يأتي قرار منح حق اللجوء بعد أن كشفت بهاري عن تأثير احتجازها على صحتها العقلية.