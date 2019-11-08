صفقة سرية لكوبا مع قطر تستحوذ على 90% من أجور الأطباء العاملين في الدوحة

يمكنك التوجه غربًا من أبراج الدوحة الزجاجية المتلألئة، واستاد ملعبي كأس العالم السابقين قيد الإنشاء والخروج إلى الصحراء، وستصل في النهاية إلى مستشفى صغير محاط بالرمال والشجيرات فقط، عند مدخلها، عُلّق علامان في وسط الحرارة الحارقة: واحد لقطر والآخر لكوبا.

ينتمي المستشفى إلى حكومة قطر، لكن طاقمها الطبي بأكمله – 475 طبيبًا وممرضًا وفنيًا – ينتمي إلى جزيرة الكاريبي الواقعة على بعد نصف العالم.

المستشفى الكوبي ، كما هو معروف رسميًا ، افتتح في عام 2012 ، ويضم مرافق وخدمات. ولكن العاملين فيه لا يتقاضون رواتب .

بأكثر من 1000 دولار (778 جنيهاً إسترلينياً) شهرياً ، يحصلون على أقل من 10٪ مما يمكن للمهنيين الطبيين الأجانب القيام به في المستشفيات الحكومية في قطر، يتم توزيع ما تبقى من أرباحهم من قبل الحكومة الكوبية بموجب اتفاق سري مع القطريين.

لم تكشف السلطات القطرية أو الكوبية عن تفاصيل الاتفاقية ، لكن مصادر على دراية بالمستشفى تقدر قطر أن تدفع لكوبا ما بين 5000 دولار و 10،000 دولار شهريًا لكل مهني طبي، وفقا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية.

ترسل كوبا أطباء حول العالم منذ أوائل الستينيات. يوجد حالياً ما يقدر بنحو 30،000 طبيب وممرض كوبي يعملون في 60 دولة. بدءا من البعثات إلى الجزائر وشيلي ، نما البرنامج إلى ممارسة عالمية في القوة الناعمة مدفوعة بأهداف إنسانية وسياسية واقتصادية. غالبًا ما تحتل الفرق الطبية الكوبية طليعة جهود الإغاثة في أمريكا اللاتينية.