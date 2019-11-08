أوراوا يستعين باللون “الأصفر” لمواجهة #الهلال في محيط الرعب #الهلال_اوراوا #الهلال_اوراوا_نهايي_اسيا

يلتقي مساء الغد الهلال بنظيره اوراوا ريد الياباني، ضمن مباراة الذهاب من بطولة دوري أبطال آسيا 2019م و ذلك في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

ويدخل الفريق الياباني الضيوف اللقاء بالطقم الثاني للفريق اللون الأصفر الكامل بينما سيرتدي الهلال الطقم الأساسي للفريق الازرق الكامل.

يذكر أن لقاء الإياب سيكون في الـ24 من نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.