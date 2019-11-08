شرطة مكة تضبط مواطنا ومقيما تورطا في سرقة عدة مركبات

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مُتهمين إثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة عدة مركبات بمحافظة جدة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهما أقرا بسرقة عدد ١٧ مركبة وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.