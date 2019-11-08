بلومبرج: قطر تتخذ خطوات لحل التوترات مع جيرانها في الخليج من ضمنها مكافحة الإرهاب

كشف تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، الجمعة، عن أن قطر تتخذ بعض الخطوات نحو حل التوترات مع جيرانها الخليجيين.

وأفاد التقرير، نقلا عن مسؤول سعودي في واشنطن، بأنه لا يزال أمام قطر فعل المزيد للتقارب مع جيرانها مرة أخرى، حتى بعد خطوات اعتمدتها تضمنت قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب.

وفرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين مقاطعة على قطر في يونيو 2017، قائلة إنها بحاجة إلى التخلي عن دعم المتطرفين والإرهابيين.