صندوق الاستثمارات يعود إلى شركة ترافيس كالانيك باستثمار جديد

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن السعودية أبرمت صفقة للاستثمار في مشروع جديد للمدير التنفيذي السابق لشركة “أوبر” رجل الأعمال الأمريكي ترافيس كالانيك.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر بـ400 مليون دولار في شركة كلاود كيتشينس، بموجب اتفاق أبرم في يناير الماضي.

ويعد ذلك من أكبر الاستثمارات من نوعها في مشروع جديد في التاريخ وأول صفقة تبرمها السعودية في “وادي السيليكون” منذ العام الماضي.

وبهذا الاستثمار ارتفعت قيمة الشركة المشغلة للمشروع الجديد إلى خمسة مليارات دولار، حسب الصحيفة.

ويعمل هذا المشروع على شراء عقارات رخيصة في مختلف مدن العالم لبناء مطابخ فيها يؤجّرها للمطاعم المختصة بتوصيل الوجبات إلى المنازل حصرا.

وأكدت الصحيفة أن الاستثمارات السعودية تساعد الشركة الجديدة على التوسع في مختلف دول العالم، من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الصين والهند.

ولفتت الصحيفة إلى أن كالانيك سبق أن تعاون مع السعودية، لاسيما في شركة “أوبر” التي استثمر فيها الصندوق السعودي عام 2016 بـ3.5 مليار دولار، ولا يزال محافظه ياسر الرميان عضوا في مجلس إدارة الشركة.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين كالانيك والسعودية بشأن مشروعه الجديد انطلقت ربيع 2018.